إسرائيل تشن الآن غارات هي الأعنف منذ بدء الحرب على غزة ومشاهد لـ"أحزمة نارية" ضخمة في القطاع

وفجر اليوم الإثنين، شنّت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي عدة غارات عنيفة ومكثفة نحو مناطق وسط مدينة غزة وشمالها، أسفرت عن مقتل 5 أفراد من طواقم الدفاع المدني وإصابة اثنين بجراح خطيرة.