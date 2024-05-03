"اتفاق وقف إطلاق النار أو اجتياح رفح".. مهلة إسرائيلية لـ"حماس" ولا ضمانات!

وأوضح المصدر أن "بايدن" وفريقه للأمن القومي يرون أن "هناك نافذة ضيقة لإبرام اتفاق من شأنه أن يوقف الحرب في غزة مؤقتاً على الأقل، وربما ينهيها إلى الأبد".