"بوتين": روسيا ستواجه العقوبات الغربية بالتعاون مع شركاء جدد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم "الخميس": "إن روسيا ستعمل على توسيع تعاونها التجاري مع شركاء جدد، بما يشمل زيادة صادراتها من الغاز إلى الصين بصورة كبيرة، لمواجهة العقوبات الغربية".