"بوتين": روسيا ستواجه العقوبات الغربية بالتعاون مع شركاء جدد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم "الخميس": "إن روسيا ستعمل على توسيع تعاونها التجاري مع شركاء جدد، بما يشمل زيادة صادراتها من الغاز إلى الصين بصورة كبيرة، لمواجهة العقوبات الغربية".
وفي خطاب بثّه التلفزيون حول الوضع الاقتصادي في البلاد، أوضح "بوتين" أنّ بلاده ستعمل على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع شركائها في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لإحباط الجهود الغربية لعزلها اقتصاديًّا؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأشار إلى أن روسيا ستقيم مركز غاز جديدًا في تركيا، وأنه سيحدّد أسعار مبيعات الغاز إلى أوروبا باستخدام منصة إلكترونية.