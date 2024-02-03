"نزيف الدم" يتواصل.. 19 شهيدًا وجرحى في اليوم الـ120 من عدوان إسرائيل على غزة

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى "27131" شهيدًا، و"66287" مصابًا، ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.