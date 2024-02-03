"نزيف الدم" يتواصل.. 19 شهيدًا وجرحى في اليوم الـ120 من عدوان إسرائيل على غزة

استشهد 19 مواطنًا فلسطينيًّا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، جرّاء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، لليوم العشرين بعد المئة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": أفادت مصادر طبية باستشهاد 18 مواطنًا بينهم أطفال ونساء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية ثلاثة منازل في مدينتي دير البلح ورفح، وسط وجنوب القطاع.
كما ارتقى مواطنٌ جراء إصابته برصاص قناص في حي النصر بمدينة غزة، فيما تشهد مناطق الصناعة والجوازات والجامعات غرب مدينة غزة قصفًا عنيفًا، جوًّا وبرًّا.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى "27131" شهيدًا، و"66287" مصابًا، ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.