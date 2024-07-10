قصف إسرائيلي مكثف على مدينة غزة يعرقل انتشال الشهداء والجرحى

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، بأن 70% من أحياء مدينة غزة، تعيش على وقع عمليات القصف الجوي والمدفعي العنيف منذ عدة أيام؛ مؤكدًا وجود عشرات الشهداء في الشوارع والأزقة، لم تستطع سيارات الإسعاف الوصول إليهم؛ بسبب كثافة القصف الإسرائيلي وسيطرة دبابات الاحتلال على معظم المحاور التي تؤدي إلى مستشفيات الأهلي العربي والشفاء والإندونيسي، يتزامن القصف المكثف على الأحياء السكنية مع النقص الحاد في المواد الغذائية والتموينية.