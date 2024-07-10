قصف إسرائيلي مكثف على مدينة غزة يعرقل انتشال الشهداء والجرحى

كثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات القصف المدفعي والجوي على كافة أحياء مدينة غزة، بالتزامن مع سيطرة دبابات الاحتلال على معظم المحاور الرئيسية في المدينة، تَرافق ذلك مع منع سيارات الإسعاف من نقل الشهداء والجرحى، من داخل المنازل والبنايات السكنية التي تتعرض لقصف متواصل منذ عدة أيام.
وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، بأن 70% من أحياء مدينة غزة، تعيش على وقع عمليات القصف الجوي والمدفعي العنيف منذ عدة أيام؛ مؤكدًا وجود عشرات الشهداء في الشوارع والأزقة، لم تستطع سيارات الإسعاف الوصول إليهم؛ بسبب كثافة القصف الإسرائيلي وسيطرة دبابات الاحتلال على معظم المحاور التي تؤدي إلى مستشفيات الأهلي العربي والشفاء والإندونيسي، يتزامن القصف المكثف على الأحياء السكنية مع النقص الحاد في المواد الغذائية والتموينية.
من جانبها، حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية، من خطورة الوضع الصحي في مستشفيات شمال قطاع غزة، مع استمرار القصف والمجازر المروعة بحق الشعب الفلسطيني؛ مؤكدة أن كافة مستشفيات شمال القطاع ستتوقف عن تقديم الخدمات الطبية خلال الساعات القادمة، بسبب نفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.