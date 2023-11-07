معهد أميركي: الصين أقرضت تريليون دولار لدول مشاركة في مبادرة "الحزام والطريق"

وأظهر تحليل بيانات حول التمويل الصيني لنحو 21 ألف مشروع في 165 دولة، أن بكين منحت مساعدات وقروض "تقرب من 80 مليار دولار سنويًا" لدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، وعلى سبيل المقارنة، تمنح الولايات المتحدة 60 مليار دولار سنويًا لهذه الفئات من الدول.