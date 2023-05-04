هدنة جديدة في السودان والأمين العام للأمم المتحدة يعترف بفشله
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن المنظمة فشلت في وقف الحرب في السودان؛ بينما دخلت هدنة جديدة بين الطرفين المتقاتلين حيز التنفيذ الخميس بوساطة رئيس جنوب السودان.
وقال غوتيريش لصحافيين في نيروبي: إن الأمم المتحدة فوجئت بتفجر العنف في السودان؛ لأنه كان مأمولًا أن تُثمر المفاوضات بين عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو، وأضاف: "لم نتوقع حدوث ذلك، ويمكن القول إننا أخفقنا في منع حصول ذلك".
وأشار غوتيريش إلى أن "بلدًا مثل السودان عانى كثيرًا.. لا يمكنه تحمل نزاع على السلطة بين شخصين".
تأتي تصريحات غوتيريش، بالتزامن مع زيارة المفوض الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إلى السودان، غداة إعلان جنوب السودان أن طرفي النزاع وافقا "مبدئيًّا"، خلال اتصال مع الرئيس سلفا كير، على هدنة تبدأ اليوم الخميس.
وطالب غريفيث بضمانات أمنية "على أعلى مستوى" لتأمين إيصال المساعدات، بعد نهب 6 شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها إلى دارفور غرب البلاد.
وكانت وزارة خارجية جنوب السودان قد أعلنت الثلاثاء، أن طرفي النزاع وافقا مبدئيًّا خلال اتصال مع كير، على هدنة من 4 إلى 11 مايو.
وأكد الجيش السوداني ليل أمس الأربعاء أنه وافق على تمديد الهدنة الذي اقترحته منظمة "إيغاد" الإفريقية؛ لكنه شدد على أن كل تعهداته مشروطة بالتزام الطرف الآخر بالهدنة.
كما تعهد الجيش السوداني بتعيين "مبعوث للتفاوض على هدنة" مع قوات الدعم السريع برعاية رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي في بلد لم يحدد.