هدنة جديدة في السودان والأمين العام للأمم المتحدة يعترف بفشله

وقال غوتيريش لصحافيين في نيروبي: إن الأمم المتحدة فوجئت بتفجر العنف في السودان؛ لأنه كان مأمولًا أن تُثمر المفاوضات بين عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو، وأضاف: "لم نتوقع حدوث ذلك، ويمكن القول إننا أخفقنا في منع حصول ذلك".