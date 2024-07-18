"مضيعة للوقت والمال".. لماذا تُفكِك أميركا رصيف غزة البحري لإيصال المساعدات قبل انتهاء الحرب؟

ومع ذلك، كان هناك عنصر حاسم لا يمكن السيطرة عليه من قبل منظمات الإغاثة ولا الجيش الأمريكي، وهو جيش الدفاع الإسرائيلي، الذي وضع عمال الإغاثة الإنسانية في خطر مستمر، وفي عدد من الحالات، كلفهم حياتهم، ونتيجة لذلك، عمل الرصيف لأقل من 25 يومًا بعد تركيبه في 16 مايو، ولم تستخدمه وكالات الإغاثة إلا حوالي نصف ذلك الوقت بسبب المخاوف الأمنية.