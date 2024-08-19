"العراق" ينفي التوقف عن تزويد لبنان بالوقود: الْتزامنا أخوي وقومي وإنساني

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، الاثنين، ما يشاع عن توقف العراق عن تزويد لبنان بالوقود؛ مشيرًا إلى أن التأخير حصل لأسباب فنية ولوجستية تتعلق بالنقل والشحن.