تحطم مروحيتين للجيش الياباني.. ومقتل جندي وفقدان 7

تحطمت مروحيتان للجيش الياباني قبالة جزر إيزو في المحيط الهادئ، وعثر على أحد أفراد الطاقم ميتًا، فيما لا يزال سبعة آخرون مفقودين، بحسب ما ذكرت السلطات اليابانية، اليوم (الأحد).
وأوضح وزير الدفاع مينورو كيهارا للصحافيين، أن الطائرتين التابعتين لقوات الدفاع الذاتي اليابانية كانتا تشاركان في تدريب ليلي مساء أمس، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف "كيهارا" أن سبب الحادث لايزال مجهولًا، وفي الوقت الراهن نعطي الأولوية لإنقاذ الأرواح.
وبيّن أن خدمات الإنقاذ البحري رصدت حطامًا محتملاً يعود للمروحيتين.
من جانبها، أفادت وزارة الدفاع بالعثور على أحد أفراد الطاقم ميتًا، وسبعة آخرين ما زالوا مفقودين.
وأشارت إلى العثور على تسجيلات بيانات الطيران في موقعين متقاربين.
ورجحت بشدّة احتمال وقوع اصطدام بين المروحيتين.