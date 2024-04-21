تحطم مروحيتين للجيش الياباني.. ومقتل جندي وفقدان 7

تحطمت مروحيتان للجيش الياباني قبالة جزر إيزو في المحيط الهادئ، وعثر على أحد أفراد الطاقم ميتًا، فيما لا يزال سبعة آخرون مفقودين، بحسب ما ذكرت السلطات اليابانية، اليوم (الأحد).