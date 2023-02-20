الاتحاد الأوروبي يدعم الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن بنحو 206 ملايين دولار

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) تقديم منحة مالية جديدة تقدر بأكثر من 193 مليون يورو (206,26 مليون دولار) لدعم الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، ومواجهة انعدام الأمن الغذائي في البلاد.
وأوضح مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، خلال منتدى الرياض الإنساني الدولي، أنه سيجري تخصيص 136 مليون يورو لشركاء الاتحاد في المجال الإنساني للمساعدة في تلبية الاحتياجات الناتجة عن العنف المستمر والكوارث المفاجئة، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أنه سيجري تخصيص 55 مليون يورو، كمساعدات إنمائية للأمن الغذائي لليمنيين ودعم سُبل العيش لتلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة وتنمية طويلة الأجل والاعتماد على الذات.
وبيّن "لينارتشيتش" أن الأنشطة التي يمولها الاتحاد ستشمل الصحة والتغذية والمساعدة الغذائية والمياه والصرف الصحي، لمنع سوء التغذية وانتقال الأوبئة.