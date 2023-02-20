الاتحاد الأوروبي يدعم الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن بنحو 206 ملايين دولار

وأوضح مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، خلال منتدى الرياض الإنساني الدولي، أنه سيجري تخصيص 136 مليون يورو لشركاء الاتحاد في المجال الإنساني للمساعدة في تلبية الاحتياجات الناتجة عن العنف المستمر والكوارث المفاجئة، وفقاً لـ"رويترز".