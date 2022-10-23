في الصومال.. تفاصيل هجوم جماعة الشباب على فندق وسط كيسمايو

في وقت الهجوم، كان اجتماع لمناقشة هجوم ضد جماعة الشباب جاريًا في فندق توكل الذي يقع حول ميناء كيسمايو الخاضع لحماية قوات الدفاع الجوي الكينية، وفقًا لما قاله مسؤول.