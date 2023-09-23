"غوتيريش" يتعهد بتسخير الجهود لتجديد الهدنة واستئناف العملية السياسية في اليمن

من جهته، أكد الرئيس اليمني، انفتاح الحكومة في ‏بلاده على مختلف المبادرات المجسدة لمرجعيات ‏الحل الشامل المتفق عليها وطنيًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ‏وخصوصًا قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.