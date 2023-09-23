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"غوتيريش" يتعهد بتسخير الجهود لتجديد الهدنة واستئناف العملية السياسية في اليمن

جدد الالتزام بدعم مجلس القيادة والحكومة خلال لقائه مع رشاد العليمي في نيويورك
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

تَعَهّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ‏بتسخير كل الجهود لتجديد الهدنة في اليمن ‏واستئناف العملية السياسية وتمكين اليمنيين من بناء ‏دولتهم القائمة على الشراكة واحترام حقوق الإنسان‎.‎

وجدد غوتيريش، خلال لقاء في نيويورك مع رئيس ‏مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي؛ التزام ‏المنظمة الدولية بدعم مجلس القيادة والحكومة في ‏اليمن.‏

من جهته، أكد الرئيس اليمني، انفتاح الحكومة في ‏بلاده على مختلف المبادرات المجسدة لمرجعيات ‏الحل الشامل المتفق عليها وطنيًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ‏وخصوصًا قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى جهود الوساطة الحميدة التي ‏تقودها المملكة، وسلطنة عمان، من ‏أجل تجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية تحت رعاية ‏الأمم المتحدة.‏

اليمن
أنطونيو غوتيريش

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