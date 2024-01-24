متحدّث عسكري عراقي: الضرباتُ الأمريكية في العراق "فعلٌ عدواني"

وكانت القوات الأمريكية قد قصفت مقرًّا تابعًا للحشد الشعبي العراقي، الذي يضمّ فصائل مسلحة موالية لإيران، قامت مؤخرًا باستهداف المصالح الأمريكية في العراق وسوريا.