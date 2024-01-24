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متحدّث عسكري عراقي: الضرباتُ الأمريكية في العراق "فعلٌ عدواني"
قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول: "سيتمّ التعامل مع القصف الأمريكي الذي يستهدف مقرّات الحشد الشعبي على أنه فعل عدواني".
ودعا "رسول" المجتمعَ الدولي إلى تولّي مسؤوليته في دعم السلم والأمن ومنع التجاوزات التي تهدّد فعليًّا استقرار وسيادة العراق.
وكانت القوات الأمريكية قد قصفت مقرًّا تابعًا للحشد الشعبي العراقي، الذي يضمّ فصائل مسلحة موالية لإيران، قامت مؤخرًا باستهداف المصالح الأمريكية في العراق وسوريا.