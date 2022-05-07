4 آلاف وحدة جديدة.. "الجامعة العربية" تحذر من مخططات الاستيطان الإسرائيلية

وقالت الجامعة العربية في بيان لها اليوم: "إن إعلان سلطات الاحتلال عن مخططات ومشاريع جديدة منها بناء ٤ آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشرعنة تدمير 12 قرية في مسافر يطا بمحافظة الخليل، وتهجير 4000 مواطن من قراهم ومنازلهم، ومصادرة 22 ألف دونم في المنطقة الواقعة بين مدينتي القدس وأريحا؛ هي بمثابة جرائم حرب ضد الإنسانية وفق أحكام القانون الدولي".