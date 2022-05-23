4 دول بالاتحاد الأوروبي تطالب بمصادرة أصول روسية لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا

أظهرت رسالة مشتركة من أربع دول في الاتحاد الأوروبي، هي: ليتوانيا، وسلوفاكيا، ولاتفيا، وإستونيا، أنهم بصدد المطالبة، غداً (الثلاثاء)، بمصادرة الأصول الروسية، التي جمدها الاتحاد الأوروبي؛ بغية تمويل إعادة بناء أوكرانيا بعد الغزو الروسي.
وذكرت الرسالة المشتركة التي ستقدم لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي، أن "جزءًا كبيرًا من تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، بما في ذلك تعويض ضحايا العدوان العسكري الروسي، يجب أن تتحمله روسيا".
ودعت إلى البدء في التحضير لعقوبات جديدة ضد موسكو، وفقاً لـ"رويترز".
وقالت الرسالة: "في نهاية المطاف، إذا لم توقف روسيا العدوان العسكري ضد أوكرانيا، فلا ينبغي على الإطلاق أن تكون هناك روابط اقتصادية متبقية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا؛ لضمان عدم مساهمة أي من مواردنا المالية أو منتجاتنا أو خدماتنا في آلة الحرب الروسية".
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول ذات الرؤية المماثلة، جمدوا بالفعل الأصول المملوكة لأفراد وكيانات روسية ونحو 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي.
وقدرت حكومة أوكرانيا في 3 مايو، حجم الأموال اللازمة لإعادة إعمار البلاد من الدمار الذي سببته الحرب الروسية بنحو 600 مليار دولار.