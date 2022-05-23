4 دول بالاتحاد الأوروبي تطالب بمصادرة أصول روسية لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا

وقالت الرسالة: "في نهاية المطاف، إذا لم توقف روسيا العدوان العسكري ضد أوكرانيا، فلا ينبغي على الإطلاق أن تكون هناك روابط اقتصادية متبقية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا؛ لضمان عدم مساهمة أي من مواردنا المالية أو منتجاتنا أو خدماتنا في آلة الحرب الروسية".