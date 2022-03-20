4 قتلى وعشرات المصابين في حادث دهس لحشد احتفالي ببلجيكا

لَقِيَ أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون في حادث دهس سيارة لحشد احتفالي في بلدة صغيرة جنوب بلجيكا.
وأكدت بلدية مدينة "لا لوفيير" أن الحادث وقع صباح اليوم الأحد خلال كرنفال تقليدي في بلدة ستريبي براكيني الواقعة على بُعد نحو 50 كيلومترًا عن العاصمة بروكسل.
وأوضح عمدة "لا لوفيير"، جاك غوبير، في حديث لإذاعة RTBF أن الحادث وقع عندما خرج حشد احتفالي يضم نحو 100 شخص من صالة رياضية لتنظيم مسيرة في وسط البلدة.
وقال غوبير وفق ما نقلته "روسيا اليوم": إن السيارة جاءت من الخلف بسرعة عالية؛ مشيرًا إلى أن السائق لم يتوقف بعد دهس الحشد، وواصل سيره لكننا تمكننا من اعتراضه".
ووفقًا للحصيلة الأولية المنشورة من قِبَل السلطات، خلّف الحادث أربعة قتلى و20 جريحًا في حالة حرجة؛ بينما أعلن غوبير في حديث لوكالة Belga عن 12 جريحًا في حالة خطرة.
ولم تتضح دوافع الحادث المأساوي بعد؛ غير أن هناك تقارير إعلامية ترجّح أنه ربما نجم عن مطاردة الشرطة للسيارة.