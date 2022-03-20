4 قتلى وعشرات المصابين في حادث دهس لحشد احتفالي ببلجيكا

وقال غوبير وفق ما نقلته "روسيا اليوم": إن السيارة جاءت من الخلف بسرعة عالية؛ مشيرًا إلى أن السائق لم يتوقف بعد دهس الحشد، وواصل سيره لكننا تمكننا من اعتراضه".