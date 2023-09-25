للحد من نفوذ الصين.. أمريكا تعترف رسيماً بدولتي جزر كوك ونيوي في المحيط الهادي

وأشار إلى أن تاريخ ومستقبل جزر المحيط الهادي والولايات المتحدة مرتبطان بشكل لا ينفض، والاعتراف بجزر كوك ونيوي وإقامة العلاقات الدبلوماسية لن يؤدي إلى تعزيز العلاقات فحسب، بل سيساعد في ضمان أن يكون مستقبلنا المشترك أكثر أمناً وازدهاراً.