قادة مصر والأردن وفلسطين يحذرون من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي للقضية الفلسطينية

وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال قمة ثلاثية في القاهرة؛ بوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية، التي تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل؛ وفقًا لبيان القمة.