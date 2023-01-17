قادة مصر والأردن وفلسطين يحذرون من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي للقضية الفلسطينية

حذر قادة مصر والأردن وفلسطين، اليوم "الثلاثاء"، من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال قمة ثلاثية في القاهرة؛ بوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية، التي تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل؛ وفقًا لبيان القمة.
ودعا القادة إلى الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام.