اليوم الـ 89 للعدوان.. سقوط عدد من الشهداء والجرحى في القصف المستمر على غزة

ولا تزال آلة التدمير الإسرائيلية تمارس عدوانها وحربها على القطاع لليوم الـ 89 على التوالي، حيث وصل عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية العدوان حتى مساء أمس، أكثر من 22 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ 57 ألفاً، ولا يزال الآلاف في عِداد المفقودين.