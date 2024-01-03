اليوم الـ 89 للعدوان.. سقوط عدد من الشهداء والجرحى في القصف المستمر على غزة

تواصل فجر اليوم قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، تمركزت وسط القطاع وجنوبه، بالتزامن مع شن أحزمة نارية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء.
واستشهد ثلاثة مواطنين، وأُصيب آخرون، من جرّاء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة النحال في منطقة خربة العدس، شرق رفح جنوب قطاع غزة.
وارتقى عددٌ من الشهداء، وأُصيب العشرات، في قصف الاحتلال منزلاً خلف مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، شرق المغازي وسط القطاع.
ووفق وكالة وفا للأنباء دمّرت طائرات الاحتلال عدداً من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات، وقصفت محيط شارع عشرين في المخيم.
ونفّذت القوات أحزمة نارية شرق مخيم النصيرات، وخان يونس جنوباً، وسُمع دوي انفجارات وقصف عنيف من طائرات الاحتلال الحربية في الأجزاء الجنوبية لوسط خان يونس.
ووصل، قبل قليل، جثامين 4 شهيدات إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، بعد تمكن طواقم الهلال الأحمر من دخول مدينة حمد.
وشنّت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة على مخيمات: النصيرات، والبريج، والمغازي- وسط قطاع غزة.
واستهدفت غارات جوية إسرائيلية عنيفة حي المنارة وقيزان النجار ومعن في مدينة خان يونس.
ولا تزال آلة التدمير الإسرائيلية تمارس عدوانها وحربها على القطاع لليوم الـ 89 على التوالي، حيث وصل عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية العدوان حتى مساء أمس، أكثر من 22 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ 57 ألفاً، ولا يزال الآلاف في عِداد المفقودين.