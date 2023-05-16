وسط أزمة "سقف الدين".. "بايدن" يختصر جولته الآسيوية لإجراء مفاوضات مع الجمهوريين

قرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اختصار جولته الآسيوية هذا الأسبوع والعودة إلى واشنطن لإجراء مفاوضات بالغة الأهمية مع الجمهوريين لتفادي تخلف كارثي محتمل عن سداد الدين، حسبما قال مصدران مطلعان على برنامجه الثلاثاء، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، ألغى بايدن محطتين في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، لكنه لا يزال يعتزم حضور قمة مجموعة السبع في اليابان، وفق المصدرين غير المخولين التحدث علنًا.
ومن المقرر أن يتوجه بايدن، يوم الأربعاء، إلى اليابان للمشاركة في قمة تستضيفها هيروشيما، لكن البيت الأبيض أعلن أنه بصدد إجراء "إعادة تقييم" لبرنامج جولته، علمًا بأنه يفترض أن يتوجّه بعد اليابان إلى بابوا غينيا الجديدة وأستراليا.
ويلتقي بايدن في وقت لاحق، رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي؛ لإجراء محادثات حول رفع سقف الدين العام الأمريكي بما يُجنّب الحكومة التخلُّف عن السداد.
وتُحذر وزارة الخزانة الأمريكية من عواقب "كارثية" إذا ما بات متعذرًا على الإدارة الأمريكية أن تسدد فواتيرها، ما سيجعلها غير قادرة على سداد أجور الموظفين الفيدراليين، وهو ما قد يؤدي إلى رفْع معدلات الفائدة بشكل كبير مع ما يمكن أن يترافق من تأثير على الشركات وحاملي الرهون العقارية.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن بايدن سيحضر بالتأكيد قمة "مجموعة السبع" في هيروشيما، لكن بقية محطات الجولة غير مؤكدة، مشددًا على أن بايدن قادر على الاضطلاع بمهام عدة في آن واحد.