وسط أزمة "سقف الدين".. "بايدن" يختصر جولته الآسيوية لإجراء مفاوضات مع الجمهوريين

وتُحذر وزارة الخزانة الأمريكية من عواقب "كارثية" إذا ما بات متعذرًا على الإدارة الأمريكية أن تسدد فواتيرها، ما سيجعلها غير قادرة على سداد أجور الموظفين الفيدراليين، وهو ما قد يؤدي إلى رفْع معدلات الفائدة بشكل كبير مع ما يمكن أن يترافق من تأثير على الشركات وحاملي الرهون العقارية.