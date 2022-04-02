412 طفلًا بين قتيل وجريح.. أوكرانيا تعلن حصيلة الغزو الروسي

أعلنت أوكرانيا أن نحو 158 طفلًا قُتلوا وأصيب أكثر من 254 آخرين منذ الغزو الروسي للبلاد في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.
وجاء ذلك في بيان أصدره مكتب المدعي العام الأوكراني على فيسبوك؛ بحسب تقريرٍ أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم).
وقال التقرير وفق الألمانية: "هذه البيانات ليست نهائية، وأنه يتم التحقق منها في المناطق المحتلة مؤقتًا، وتحديدًا في مدينة ماريوبول وداخل مناطق معينة في كييف وشيرنيهيف ولوهانسك".
وتضررت 869 مؤسسة تعليمية في الهجمات والقصف الروسي، من بينها 83 أصابها دمار شامل في البلاد.
ووفقًا للتقرير، فقد لحقت أضرار بأكثر من 80 مؤسسة خاصة بالأطفال بما في ذلك مستشفيات ومدارس للموسيقى ومؤسسات رياضية وأخرى للتأهيل ومراكز شباب ومكتبات.