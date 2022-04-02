412 طفلًا بين قتيل وجريح.. أوكرانيا تعلن حصيلة الغزو الروسي

وقال التقرير وفق الألمانية: "هذه البيانات ليست نهائية، وأنه يتم التحقق منها في المناطق المحتلة مؤقتًا، وتحديدًا في مدينة ماريوبول وداخل مناطق معينة في كييف وشيرنيهيف ولوهانسك".