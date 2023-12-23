الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تصعّد مجازرَها لتعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2720

وأشار البيان إلى أن ذلك يتّضح من خلال التصعيد الحاصل في عدوان الاحتلال في جميع مناطق قطاع غزة من شمالها إلى وسطها إلى جنوبها، بالرغم من التحذيرات الدولية والأممية والمنظمات الدولية المختصّة من حجم الكارثة الإنسانية التي تتعمق يومًا بعد يوم.