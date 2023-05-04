روسيا تعلن إسقاط "مسيرة" قرب قاعدة جوية في القرم

أعلنت السلطات الروسية، اليوم (الخميس) إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة جوية في شبه جزيرة القرم، في حادثة جديدة من الحوادث المماثلة في الأيام القليلة الماضية.
وقال حاكم سيفاستوبول في القرم ميخائيل رازفوجاييف، عبر "تلجرام": "هجوم آخر على سيفاستوبول. قرابة الساعة 7:00 مساء (16:00 توقيت جرينيتش) دمرت دفاعاتنا الجوية طائرة من دون طيار في منطقة قاعدة بيلبيك"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وكان حاكم شبه جزيرة القرم المعين من روسيا سيرغي أكسيونوف، قد أعلن أمس أن "قوات الدفاع الجوي الروسية في جنوب شرق القرم أسقطت مسيّرتين ولم تقع أي إصابات".