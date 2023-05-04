روسيا تعلن إسقاط "مسيرة" قرب قاعدة جوية في القرم

وكان حاكم شبه جزيرة القرم المعين من روسيا سيرغي أكسيونوف، قد أعلن أمس أن "قوات الدفاع الجوي الروسية في جنوب شرق القرم أسقطت مسيّرتين ولم تقع أي إصابات".