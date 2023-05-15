"يتجاوز مداها 200 كم".. بريطانيا تتعهد بإمداد أوكرانيا بـ"مُسيّرات" هجومية

تعهّدت بريطانيا، اليوم (الاثنين)، بإمداد أوكرانيا بطائرات مُسيرة هجومية بعيدة المدى، وذلك خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبلاد، ضمن جولة أوروبية تهدف إلى الحصول على المزيد من الأسلحة لشنّ هجوم مضادّ على روسيا.
والتقى "زيلينسكي" برئيس الوزراء ريشي سوناك في مقر إقامته الريفي تشيكرز، حيث ناقشا أيضًا طلب أوكرانيا إمدادها بطائرات مقاتلة غربية.
وأوضح "سوناك" أن بريطانيا ستزود أوكرانيا بالمئات من صواريخ الدفاع الجوي والأنظمة الجوية المسيرة الأخرى ومنها الطائرات الهجومية التي يتجاوز مداها 200 كيلومتر، والتي سيتم تسليمها على مدى الأشهر المقبلة، وفقًا لـ"رويترز".
من جهته، قال "زيلينسكي" للصحفيين بعد الاجتماع: "نريد إنشاء تحالف الطائرات هذا وأنا متفائل جدًا به، وستسمعون في أقرب وقت بعض القرارات المهمة جدًا على ما أعتقد، لكن لا يزال أمامنا بعض العمل عليها".