"يتجاوز مداها 200 كم".. بريطانيا تتعهد بإمداد أوكرانيا بـ"مُسيّرات" هجومية

من جهته، قال "زيلينسكي" للصحفيين بعد الاجتماع: "نريد إنشاء تحالف الطائرات هذا وأنا متفائل جدًا به، وستسمعون في أقرب وقت بعض القرارات المهمة جدًا على ما أعتقد، لكن لا يزال أمامنا بعض العمل عليها".