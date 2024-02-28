"بايدن" يجري الفحص البدني السنوي.. وشكوك تراود الناخبين بشأن صحته

وأفاد هذا التقرير بأن سعاله العرضي، كان بسبب ارتجاع الحمض، بينما كان يعاني من ارتجاع حمض المعدة، وكانت المشية المتصلبة نتيجة لالتهاب المفاصل في العمود الفقري، وكسر في القدم سابقاً، واعتلال عصبي في قدميه.