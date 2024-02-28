"بايدن" يجري الفحص البدني السنوي.. وشكوك تراود الناخبين بشأن صحته

يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، اليوم (الأربعاء)، فحصه البدني السنوي، بينما يراقب الكثيرون النتائج، في الوقت الذي يسعى فيه "بايدن" البالغ من العمر 81 عاماً إلى إعادة انتخابه.
وقال "بايدن" للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض: "سأذهب إلى والتر ريد لإجراء فحص جسدي، وسينشر ملخصاً مكتوباً للفحص الروتيني في وقت لاحق من اليوم"، وفقاً لـ"فرانس برس".
ويُعد "بايدن" فعلاً أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وسيبلغ من العمر 86 عاماً بنهاية فترة الولاية الثانية، في حالة فوزه بولاية ثانية.
وبعد آخر فحص طبي له، الذي أجري في فبراير (شباط) 2023، أعلن الأطباء أن "بايدن"، "يتمتع بصحة جيدة وقوي" و"صالح" للقيام بواجباته في البيت الأبيض.
ومع تكرار زلات الرئيس وهفواته وسعاله ومشيته البطيئة، وكذلك حادثة سقوطه من الدراجة الهوائية، يشارك الناخبون هذا العام في الانتخابات والشكوك تراودهم بشأن صحة "بايدن" وأهليته للرئاسة.
وأوضح تقرير المستشار الخاص الأخير الذي يحقق في حيازة "بايدن" لوثائق سرية بشكل متكرر وضع ذاكرة "بايدن"، ووصفها بأنها "ضبابية" و"غامضة" و"معيبة" و"فقيرة" وبها "قيود كبيرة"، مضيفاً أن "بايدن" لا يستطيع أن يتذكر المعالم البارزة في حياته مثل عندما توفي ابنه "بو" أو عندما شغل منصب نائب الرئيس.
لكن في حديثه للصحفيين بعد نشر التقرير، قال "بايدن": "ذاكرتي جيدة"، وبدا عليه الغضب بشكل واضح عندما نفى نسيان وفاة ابنه بسرطان الدماغ في عام 2015 عن عمر يناهز 46 عاماً.
ولا يعد اختبار الذاكرة والمهارات المعرفية عادةً جزءاً من الاختبارات البدنية الروتينية مثل تلك التي يجريها "بايدن".
وأظهرت آخر فحوصه الجسدية أن الرئيس قد تمت إزالة آفة جلدية من صدره خلال العام السابق، لكن النتائج بعد ذلك تطابقت إلى حد كبير مع النتائج بعد الاختبار السابق لـ"بايدن" في نوفمبر 2021.
وأفاد هذا التقرير بأن سعاله العرضي، كان بسبب ارتجاع الحمض، بينما كان يعاني من ارتجاع حمض المعدة، وكانت المشية المتصلبة نتيجة لالتهاب المفاصل في العمود الفقري، وكسر في القدم سابقاً، واعتلال عصبي في قدميه.