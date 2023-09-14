لماذا انهار السدان في درنة بعد إعصار دانيال؟

عواقب وتداعيات كارثية أحدثها إعصار دانيال في ليبيا، وتحديدًا مدينة درنة شمالي البلاد؛ حيث أثار انهيار السدين المحيطين بالمدينة، أسئلة عدة عن الأسباب التي أسفرت عن الكارثة غير المسبوقة في البلاد.
من ناحيته، أشار المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي أسامة علي، إلى أن "عدم صيانة السدين في درنة كان له تأثير واضح في حدوث الفيضانات".
وبحسب تقارير، فقد لَقِيَ ما لا يقل عن 5 آلاف شخص مصرعهم في درنة وفُقِد نحو 10 آلاف شخص، جراء الفيضانات.
ويقع السدان وهما سد أبو منصور وسد البلاد جنوبي مدينة درنة، مع قرب الثاني من مداخل المدينة.
وكان ارتفاع السدين حوالى 40 مترًا فقط قبل أن يتحولا إلى ركام.
تاريخيًّا، كانت مدينة درنة الليبية قد تعرضت لفيضانات عديدة، وتحديدًا في أعوام 1941، و1959، و1968.
واستنادًا لدراسات، فقد تَوَجب بناء السدود لحماية درنة من تلك الظواهر الطبيعية، قبل أن تبني شركة يوغسلافية السدين في السبعينيات، وسمي السد العلوي بـ"سد البلاد"، بسعة تخزين تبلغ 1.5 مليون متر مكعب من المياه.
أما السد السفلي "أبو منصور"، فكان بسعة تخزينية تصل لـ22.5 مليون متر مكعب.
وقد شُيّد السدان بقلب من الطين المضغوط مع درع محيط من الحجر والصخور.
وفي عام 1986، عانت المدينة الليبية بالفعل من الفيضانات؛ لكن السدود تمكنت من إدارة المياه، لتُجَنب درنة إلحاق أضرار جسيمة بها.
وعن أسباب انهيار السدود في مدينة درنة، أشارت إدارة السدود لدى وزارة الموارد المائية لحكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إلى أن تدفق كمية المياه المخزونة في سدي وادي درنة، عملت على إضعاف سعة السدود قبل انهيارها.
وفي هذا الإطار، فقد قُدرت الكمية التي تحدثت عنها الوزارة بنحو 23.5 مليون متر مكعب.
وقد أدى عجز السد الأول عن كبح الطوفان إلى التدفق السريع للمياه نحو السد الثاني مما أدى إلى انفجاره أيضًا.
كذلك قالت تقارير إن نسبة الأمطار بلغت أكثر من 200 ملم؛ مما يتخطى القدرة التصميمية للهياكل، كما لفتت التقارير إلى أهمية دراسة إمكانية أن يُعزَى مجموع الأمطار هذا إلى أزمة المناخ.
ولوقت طويل لم يتم إجراء الصيانة المطلوبة للسدين؛ مما جعل الهياكل متهالكة على نحو كبير.
وكذلك انعدام أنظمة صرف فعالة وبنى تحتية وقائية أخرى، جعل المناطق المحيطة أكثر عرضة للفيضانات.
وفي ورقة بحثية نُشرت العام الماضي، قال عالم الهيدرولوجيا عبدالونيس أ. ر. عاشور من جامعة عمر المختار الليبية، نقلًا عن بي بي سي: إن "الفيضانات المتكررة في الوادي، تشكل تهديدًا لدرنة".
وأرجع عاشور المشاكل التي تُهدد حوض وادي درنة إلى أسباب عدة؛ منها "حدوث بعض الأضرار في المنشآت الهيدروليكية القائمة والمتمثلة في سدي وادي درنة؛ وذلك بعد فيضان عام 1986".
كما أن تآكل التربة في الحوض بسبب مياه السيول مصدر قلق كبير يؤثر سلبًا على الغطاء النباتي؛ بحسب عاشور.
وتضمنت الورقة البحثية تحذيرًا مفاده أنه "إذا حدث فيضان هائل فإن النتيجة ستكون كارثية على سكان الوادي والمدينة".
إلى ذلك، يلعب الاقتتال المسلح الطويل الذي عاشته البلاد وضعف الحكومة، دورًا في المزيد من إهمال البنى التحتية وهشاشتها.