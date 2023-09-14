لماذا انهار السدان في درنة بعد إعصار دانيال؟

وفي ورقة بحثية نُشرت العام الماضي، قال عالم الهيدرولوجيا عبدالونيس أ. ر. عاشور من جامعة عمر المختار الليبية، نقلًا عن بي بي سي: إن "الفيضانات المتكررة في الوادي، تشكل تهديدًا لدرنة".