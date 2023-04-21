أمريكا تعلن مقتل أحد مواطنيها في السودان

أعلنت الخارجية الأمريكية، منذ قليل، عن مقتل أمريكي واحد على الأقل في السودان؛ إثر اندلاع اشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حسب ما أفادت قناة "العربية".
وقال البيت الأبيض إنه يريد التوصل لوقف إطلاق النار بالسودان؛ حتى يتمكّن من إجلاء رعاياه، مشيرًا إلى أن طرفي النزاع في السودان غير ملتزمين بوقف النار.
واستفاقت أحياء من العاصمة السودانية الخرطوم في أول أيام عيد الفطر على وقع قنابل الطائرات والمدافع الثقيلة.
وقالت قيادة القوات المسلحة إنها تقوم بعملية تمشيط بري في كامل ولاية الخرطوم، بعد "نجاح عملية حسم جوي استهدفت نقاط وجود المليشيات في الخرطوم فجر اليوم".