الجيش الأوكراني يُحضّر لإطلاق "هجوم مضادّ" في غضون شهرين

وأضاف: أن الهدف العسكري لأوكرانيا في الوقت الحالي هو "خفض عدد الجنود الروس الجاهزين للقتال من خلال شغلهم بحرب العصابات، وبالتالي إرباك الهجوم الذي يشنّونه، في حين يمكن لأوكرانيا أن توظّف قواتها على جبهات ومناطق أخرى استعدادًا لهجوم مضاد في الربيع".