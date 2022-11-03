برصاصة في القلب.. الاحتلال يقتل "فلسطينياً" في القدس

قتل الاحتلال الإسرائيلي مواطناً فلسطينياً، اليوم (الخميس) في بلدة بيت دقو، شمال غرب القدس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وأفادت الوزارة بأن المواطن داوود محمود خليل ريان (42 عاماً) أصيب برصاصة في القلب، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، عقب اقتحامها البلدة.
وأضافت أن "ريان" أب لسبعة أبناء، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشارت إلى أن داوود ريان هو الشهيد الثاني من بلدة بيت دقو خلال 24 ساعة، حيث استشهد أمس المواطن حباس عبدالحفيظ يوسف ريان (54 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري مقام على مدخل قرية بيت عور، غرب مدينة رام الله.