برصاصة في القلب.. الاحتلال يقتل "فلسطينياً" في القدس

وأشارت إلى أن داوود ريان هو الشهيد الثاني من بلدة بيت دقو خلال 24 ساعة، حيث استشهد أمس المواطن حباس عبدالحفيظ يوسف ريان (54 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري مقام على مدخل قرية بيت عور، غرب مدينة رام الله.