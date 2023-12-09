"58 %" منهم إصابتهم خطيرة.. 5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا في غزة بينهم "2000" أصبحوا معاقين

ذكرت صحيفةُ "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم "السبت"، أن ما يزيد على 5 آلاف جندي إسرائيلي أُصيبوا في غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر "تشرين الأول" الماضي، بينهم أكثر من "2000" تمّ الاعتراف بهم رسميًّا كمعاقين.
وقالت "يديعوت أحرونوت": "الأرقام التراكمية منذ 7 أكتوبر هي أرقام فلكية؛ أكثر من "5000" جندي جريح وصلوا إلى المستشفيات، وأكثر من "2000" تم الاعتراف بهم رسميًّا على أنهم معاقون في الجيش الإسرائيلي وتم استقبالهم من قبل وزارة الدفاع".
وأوضحت أن من بينهم أيضًا "1000" جريح من الجنود النظاميين؛ لذلك يتم توفير الرعاية لهم من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي.
ولم توضح الصحيفة ما إذا كان بقية الجنود الجرحى جنودًا نظاميين أم لا.
ونقلت الصحيفةُ عن رئيسة قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية "ليمور لوريا"؛ قولَها: "لم نمرّ قطّ بأي شيء مماثل لهذا؛ أكثر من "58%" من الجرحى الذين نستقبلهم يعانون من إصابات خطيرة في اليدين والقدمين، بما في ذلك تلك التي تتطلّب عمليات بتر".
وأضافت "لوريا": "حوالي "12%" منها عبارة عن إصابات داخلية، الطحال والكلى وتمزق الأعضاء الداخلية، هناك أيضًا إصابات في الرأس والعين".
وتابعت: "هناك حوالي "7%" مصابون نفسيًّا، وهو رقم نعلم أنه سيرتفع بشدة؛ لأن الافتراض هو أن كلّ جسد مصاب هو أيضًا مصاب نفسيًّا، وأيضًا لأن الإصابات النفسية يتمّ اكتشافها دائمًا بعد أشهر أو أكثر من الحرب".