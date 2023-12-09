"58 %" منهم إصابتهم خطيرة.. 5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا في غزة بينهم "2000" أصبحوا معاقين

وتابعت: "هناك حوالي "7%" مصابون نفسيًّا، وهو رقم نعلم أنه سيرتفع بشدة؛ لأن الافتراض هو أن كلّ جسد مصاب هو أيضًا مصاب نفسيًّا، وأيضًا لأن الإصابات النفسية يتمّ اكتشافها دائمًا بعد أشهر أو أكثر من الحرب".