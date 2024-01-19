في كلمتها أمام حركة عدم الانحياز.. الكويت تؤكّد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فوراً ورفضها القاطع تهجير الفلسطينيين

وشدّد البناي؛ في كلمته، على رفض الكويت القاطع أي محاولة تهجير قسري للشعب الفلسطيني خارج أرضه المحتلة، مفيدا بأنه لا طريق للأمام إلا بسلامٍ كاملٍ وشاملٍ من خلال ما تمّ إقراره والاتفاق عليه من قرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى مبادرة السلام العربية لعام 2002م، وصولاً لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967.