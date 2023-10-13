لحشد 294 مليون دولار.. الأمم المتحدة تطلق نداءً عاجلاً لإغاثة الأراضي الفلسطينية

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) -التي يشملها النداء- تقوم بدور فريد في الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ إنها الجهة الرئيسة التي توفر الخدمات الأساسية مثل: التعليم، والصحة، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والحماية، والبنية التحتية للمخيمات، لمليون وخمسمائة ألف لاجئ فلسطيني مسجل في غزة.