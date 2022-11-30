حرب غير معلنة بين الصين وأمريكا عنوانها "البطاريات الكهربائية"

تدور رحى حرب اقتصادية حاليًّا بين الولايات المتحدة والصين فيما يخص السيطرة على سوق صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وسط ترجيحات بأن الهيمنة الصينية على تلك الصناعة الحيوية ستستمر لفترة.
وبحسب شركة "بنشمارك مينيرال إنتليجنس" "Benchmark Mineral Intelligence"، التي تقدم خدمات استشارية متعلقة بالمعادن المهمة للحكومات؛ تهيمن الصين على سلسلة توريد بطاريات السيارات الكهربائية، و79 بالمئة من القدرة على تصنيع بطاريات أيونات الليثيوم عالميًّا، مقابل 5.5 في المئة فقط للولايات المتحدة.
وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن أستراليا والصين تتصدران على التوالي قائمة المنتجين الرئيسيين لليثيوم اللازم لصناعة البطاريات الكهربائية، بينما تملك الولايات المتحدة خامس أكبر احتياطي عالمي من المعدن، لكن لا يوجد فيها سوى منجم ليثيوم نشط واحد فقط في سيلفر بيك بولاية نيفادا، وتواجه بقية المناجم مشاكل وتعقيدات خاصة بتصاريح التشغيل.
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي من واشنطن، موريس كغلر: السلطات الأمريكية تسعى بالتعاون مع صانعي السيارات الكهربائية على وجه الخصوص؛ لتنفيذ خطة إمدادات محلية كاملة من بطاريات السيارات الكهربائية لتقليل الاعتماد على الصين.
وأضاف: هناك مخاوف أمريكية مستمرة من الاعتماد على بلد واحد في استيراد البطاريات الكهربائية أو المواد الخام اللازمة لصناعتها، بغضّ النظر عن تلك الدولة التي يتم الاعتماد عليها، ولأن معدن الليثيوم هو أساس صناعة البطاريات الكهربائية، فإن الولايات المتحدة تسعى بقوة لاستخراج هذا المعدن المهم من عدة مناجم منتشرة في أرجائها.
ولفت إلى السعي لاستخراج الليثيوم محليًّا في الولايات المتحدة؛ من أجل مواجهة هيمنة الصين على صناعة البطاريات الكهربائية، وكذلك لمواكبة توجه العالم نحو صناعة السيارات الكهربائية لأسباب بيئية ولارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك لارتفاع قيمة هذا المعدن بنسبة 100 بالمئة خلال العام الحالي؛ مما جعل قيمة استيراده مكلفة جدًّا.
من ناحية ثانية قال الخبير في العلاقات الصينية الأمريكية، عامر تمام: بالنسبة لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وهو الجزء الأهم في مجال السيارات الكهربائية عمومًا، وهي سوق واعدة عالميًّا؛ مما يجعل المنافسة محتدمة ليس فقط بين الصين والولايات المتحدة، ولكن مع أوروبا أيضًا.
وأضاف: الولايات المتحدة أخيرًا أقرّت حزمة مالية لدعم الشركات في مواجهة الصين بشكل عام، وتضمنت تلك الحزمة دعمًا مخصصًا لصناعة السيارات الكهربائية وانتزاع الهيمنة من الصين في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة، ولكن مع ذلك ستظل السيطرة الصينية لفترة طويلة؛ لأن الصين أسست لتلك الصناعة بشكل صحيح واستعدّت لهذا التنافس مبكرًا.