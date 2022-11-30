حرب غير معلنة بين الصين وأمريكا عنوانها "البطاريات الكهربائية"

وأضاف: هناك مخاوف أمريكية مستمرة من الاعتماد على بلد واحد في استيراد البطاريات الكهربائية أو المواد الخام اللازمة لصناعتها، بغضّ النظر عن تلك الدولة التي يتم الاعتماد عليها، ولأن معدن الليثيوم هو أساس صناعة البطاريات الكهربائية، فإن الولايات المتحدة تسعى بقوة لاستخراج هذا المعدن المهم من عدة مناجم منتشرة في أرجائها.