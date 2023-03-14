انهيار تاريخي.. الليرة اللبنانية تتجاوز 100 ألفٍ مقابل الدولار

وبدأت العملة في خريف 2019، بالتراجع نحو مستوى 2000 ليرة للدولار، لتستقبل عام 2020 عند مستوى 2300 ليرة للدولار، وتستكمل مسيرة السقوط، مسجلة 8500 ليرة للدولار في يناير 2021 وصولًا إلى مستوى 30 ألف ليرة في يناير 2022 ومن ثم 60 ألف ليرة للدولار في يناير 2023، لتسجل اليوم في 14 مارس 2023 مستوى تاريخيًّا عند 100 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.