"دبلوماسي روسي": الغرب انتقل إلى مستوى جديد في المواجهة مع موسكو

وأضاف "غافريلوف"، الذي يرأس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري وضبط التسلح: "في السابق كنا هنا على مسار المفاوضات، نتحدث عن قضايا الأسلحة النارية الخفيفة، أي منع مثل هذه الأسلحة من دخول مناطق النزاع، وضبط موضوع أنظمة الدفاع الجوي المحمولة. وتمت صياغة المستندات المتعلقة بذلك؛ ولكن الآن يتم عمليًّا وضعها جانبًا بالكامل. كل ما في الأمر أن الغرب لا يمتثل لها، وينتقل حقًّا إلى مستوى جديد".