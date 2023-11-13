انهارت الخدمات وقُطعت الاتصالات.. "أوتشا": أعداد ضحايا غزة لم تحدّث منذ يومين

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، عن وقف تكتيكي للأنشطة العسكرية ما بين الساعة العاشرة صباحًا والثانية ظهرًا في عزبة جباليا وعزبة مالين بجوار مدينة غزة لنزوح السكان باتجاه الجنوب، ووصل النازحون إلى المفترق الرئيسي بجوار وادي غزة سيرًا على الأقدام أو بعربات تجرها الحمير، نظرًا لأن الجيش الإسرائيلي منع دخول المركبات على بعد حوالي خمسة كيلومترات من تلك النقطة، ووصل النازحون مجهدون وغير قادرين سوى على حمل عدد قليل من متعلقاتهم، وقام مراقبو الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بتوزيع المياه والطعام بجوار التقاطع، ويستمر عدد النازحين داخليًا في الجنوب في التزايد، وتقوم الأونروا بإيواء 618 آلف شخص في 97 منشأة، تم افتتاح ثلاث منها مؤخرًا في رفح، ويؤدي اكتظاظ مراكز الإيواء لانتشار الأمراض، بما في ذلك الإسهال والأمراض التنفسية، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 1,5 مليون شخص في غزة قد أصبحوا نازحين داخليًا.