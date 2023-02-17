"بوتين" يكشف عن أكبر حقلَيْ غاز تمتلكهما روسيا

من جهته، أشار رئيس شركة "غازبروم" الروسية ألكسي ميللر، إلى أن قلب قطاع الغاز الروسي النابض هو حقل بوفانينكوفسكوي في شبه جزيرة يامال، وقال إن "المركز الرائد في الإنتاج هو مركز إنتاج الغاز في يامال، وقلبه هو حقل بوفانينكوفسكوي".