مخاوف أمنية تضطر "نتنياهو" إلى تقليص زيارته إلى ألمانيا

كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأربعاء)، عن أنه اختصر مدة زيارة مقررة إلى ألمانيا هذا الأسبوع؛ بشأن مخاوف ترتبط بتطورات الأمن القومي.
ولم يحدد المكتب في بيانه ما إذا كانت هناك صلة بين تقليص مدة الزيارة والمشاورات الأمنية التي أجراها حول تطورات الأمن القومي، ولم يذكر مزيداً من التفاصيل، وفقاً لـ"رويترز".
ومن المقرر أن يتوجه "نتنياهو" إلى العاصمة الألمانية في وقت لاحق من اليوم، ووفقاً لجدول الرحلة الذي جرى تداوله الأسبوع الماضي كان مقرراً أن يعود "نتنياهو" الجمعة، لكن البيان الجديد أشار إلى أنه سيعود غداً.