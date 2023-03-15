مخاوف أمنية تضطر "نتنياهو" إلى تقليص زيارته إلى ألمانيا

ومن المقرر أن يتوجه "نتنياهو" إلى العاصمة الألمانية في وقت لاحق من اليوم، ووفقاً لجدول الرحلة الذي جرى تداوله الأسبوع الماضي كان مقرراً أن يعود "نتنياهو" الجمعة، لكن البيان الجديد أشار إلى أنه سيعود غداً.