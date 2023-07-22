هجوم أوكراني يفجّر مخزن ذخيرة لروسيا في القرم

أدى هجوم بطائرة مُسَيّرة شنته أوكرانيا، إلى انفجار مخزن ذخيرة في القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014، ودفع السلطات إلى إجلاء السكان ضمن نطاق خمسة كيلومترات؛ بحسب ما أعلنه حاكم شبه الجزيرة سيرغي أكسيونوف، اليوم (السبت).