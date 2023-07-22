هجوم أوكراني يفجّر مخزن ذخيرة لروسيا في القرم

أدى هجوم بطائرة مُسَيّرة شنته أوكرانيا، إلى انفجار مخزن ذخيرة في القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014، ودفع السلطات إلى إجلاء السكان ضمن نطاق خمسة كيلومترات؛ بحسب ما أعلنه حاكم شبه الجزيرة سيرغي أكسيونوف، اليوم (السبت).
وقال "أكسيونوف" عبر تطبيق "تليجرام": "نتيجة هجوم بطائرة مُسَيّرة معادية على مقاطعة كراسنوغفارديسكي؛ حصل انفجار في مخزن ذخيرة، وتم اتخاذ قرار بإجلاء الناس في نطاق خمسة كيلومترات، وقرار ثانٍ بتعليق حركة القطارات على السكك الحديد في القرم؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأشار إلى أن قرار الإجراء يهدف إلى تقليل المخاطر.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، أن "الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، يجلب الحرب وليس السلام؛ وبالتالي فهو هدف عسكري".