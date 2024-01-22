حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 25295 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25295 شهيدًا و63000 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقالت: القوات الإسرائيلية ارتكبت 20 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 190 شهيدا و340 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت مصادر محلية: إن القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف، على غرب خان يونس خاصة مدرسة المواصي التي تؤوي نازحين، والمناطق الشرقية؛ أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، إضافة إلى وجود العشرات في الشوارع وتحت الركام.
وكانت جمعية الهلال الأحمر، قد أوضحت أن طواقمها تَلَقّت بلاغات عن وجود شهداء في القصف على مدرسة المواصي، دون تمكنها من الوصول إليهم، بسبب محاصرة الاحتلال للمنطقة، ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى مكان القصف.
ولفتت مصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال استهدفت نحو 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخان يونس.
وتمكنت ثلاث مركبات من الوصول إلى عدد من الشهداء والإصابات، في الوقت الذي وصل فيه عدد من الشهداء والجرحى في مركبات المواطنين المدنيين.
وأشار شهود عيان، إلى أن عددًا كبيرًا من الشهداء هم عائلات كاملة، مكونة من الأب والأم والأطفال، كما أن عشرات الشهداء ما زالوا ملقين على الأرض حيث لا يستطيع أحد الوصول إليهم.