حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 25295 شهيدًا

وأشار شهود عيان، إلى أن عددًا كبيرًا من الشهداء هم عائلات كاملة، مكونة من الأب والأم والأطفال، كما أن عشرات الشهداء ما زالوا ملقين على الأرض حيث لا يستطيع أحد الوصول إليهم.