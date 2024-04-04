الصومال يطرد سفير أثيوبيا ويغلق قنصليتين لها

أفاد مسؤولان صوماليان بأن بلادهما طردت سفير أثيوبيا، اليوم (الخميس)، وأغلقت قنصلية في ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وأخرى في إقليم أرض الصومال؛ بسبب تصاعد التوتر فيما يتعلق باتفاق حول ميناء، بحسب ما أوردت "رويترز".
وفي يناير 2024، أعلنت الحكومة الصومالية أن الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال الانفصالي مع أثيوبيا ويتيح للأخيرة استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر لاغٍ ولا أساس له من الصحة.
وذكرت الحكومة في بيان أن تصرف أثيوبيا، الذي شمل أيضًا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطرًا على الاستقرار والسلام في المنطقة.
واستدعت الحكومة الصومالية، حينها سفيرها في أثيوبيا للتشاور غداة الإعلان عن الاتفاق.