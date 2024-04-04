الصومال يطرد سفير أثيوبيا ويغلق قنصليتين لها

وذكرت الحكومة في بيان أن تصرف أثيوبيا، الذي شمل أيضًا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطرًا على الاستقرار والسلام في المنطقة.