إلقاء القبض على متهم بالانتماء لخلية "البيتلز" التابعة لداعش في لندن

وأُلقِيَ القبض على آين ديفيس البالغ 38 عامًا، عقب وصوله إلى مطار لوتون على متن رحلة آتية من تركيا؛ حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لإدانته بجرائم إرهابية؛ وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ووسائل إعلام أخرى.