إلقاء القبض على متهم بالانتماء لخلية "البيتلز" التابعة لداعش في لندن

قالت تقارير إعلامية إن بريطانيا ألقت القبض على متهم بالانتماء لخلية "البيتلز" التابعة لتنظيم داعش، والتي ارتكبت جرائم خطف وقتل؛ وذلك لدى عودته إلى البلاد الأربعاء عبر أحد المطارات.
وأُلقِيَ القبض على آين ديفيس البالغ 38 عامًا، عقب وصوله إلى مطار لوتون على متن رحلة آتية من تركيا؛ حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لإدانته بجرائم إرهابية؛ وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ووسائل إعلام أخرى.
ويقال إن "ديفيس" عضو في الخلية التي احتجزت عشرات الرهائن الأجانب في سوريا بين عامي 2012 و2015، وقد عُرفت باسم "البيتلز" بسبب لهجات أفرادها البريطانية.
وأكد بيان لشرطة لندن التي تقود تحقيقات متعلقة بمكافحة الإرهاب، إلقاء القبض على رجل في مطار لوتون دون ذكر اسمه، باعتبار أن المشتبه بهم لا تُكشف هوياتهم قبل توجيه اتهامات إليهم.