إسرائيل: لن تتوقف العمليات ضد حزب الله حتى لو تم التوصل لهدنة في غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، إن العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان لن تتوقف حتى إن تم التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة.