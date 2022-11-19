مقاتلتان روسيتان تقتربان بشكل خطير من سفن الناتو في بحر البلطيق.. والحلف يعلق

وأضاف البيان، وفق سكاي نيوز عربية، أن الناتو اعتبر حادثة الاقتراب "خطيرة وغير مهنية؛ لأنها تمت في منطقة خطر معروفة، تم تفعيلها لتدريب الدفاع الجوي، ونظرًا لمستوى ارتفاع الطائرات وقربها"، مشيرًا إلى أنها "زادت من خطر ارتكاب أخطاء في الحسابات وسقطات وحوادث".