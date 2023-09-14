بالتزامن مع تمشيط فرق البحث لـ"درنة".. دفن الآلاف في مقابر جماعية

وأفاد "عبدالجليل" بأن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث في أنقاض بنايات مدمرة وسط المدينة، ويقوم غواصون بتمشيط مياه البحر قبالة درنة، مشيراً إلى أن الإعصار ضرب مناطق أخرى في شرق ليبيا، ومن بينها مدن البيضاء وسوسة وأم الرزاز والمرج، مما أسفر عن مقتل نحو 170 شخصاً.