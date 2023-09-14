بالتزامن مع تمشيط فرق البحث لـ"درنة".. دفن الآلاف في مقابر جماعية

بالتزامن مع تمشيط فرق البحث والإنقاذ للمنطقة في أعقاب فيضانات وسيول مدمرة أودت بحياة ما لا يقل عن 5100 شخص دُفن آلاف الأشخاص في مقابر جماعية بمدينة درنة الليبية، حسب ما قال أسامة علي المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في شرق ليبيا، الخميس.
وتسبب الإعصار "دانيال" في سيول مدمرة شهدها العديد من المدن والبلدات الواقعة في الشرق الليبي، لكن درنة كانت الأكثر تضرراً.
بينما ضرب الإعصار الساحل الشرقي الليبي، مساء الأحد، قال عدد من سكان درنة إنهم سمعوا دوي انفجارات عندما انهار سدّان خارج المدينة.
وجرفت مياه السيول وادي درنة، الذي يشق المدينة، مما أدى لانهيار بنايات وجرف عدد هائل من السكان إلى البحر.
ووفق "سكاي نيوز عربية" قدّرت السلطات الصحية في شرق ليبيا عدد القتلى في درنة بـ5100 حتى الأربعاء.
وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف: إن عدد القتلى قد يرتفع؛ لأن هناك ما لا يقل عن 9000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، أن الفيضانات أدت لنزوح 30 ألف شخص على الأقل من سكان درنة، واضطر آلاف آخرون لمغادرة منازلهم في بلدات أخرى في الشرق.
وألحقت الفيضانات أضراراً ودمرت العديد من الطرق المؤدية إلى درنة، ما أعاق وصول فرق الإنقاذ والمساعدات الإنسانية الدولية، فيما يعكس الدمار المذهل قوة الإعصار، وضعف الدولة الليبية أيضاً.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن السدين اللذين انهارا في درنة، شُيدا في سبعينيات القرن الماضي، ولم يخضعا لأي أعمال صيانة منذ سنوات.
من جانبه، قال عثمان عبدالجليل وزير الصحة في شرق ليبيا: إن أكثر من 3000 جثة دُفنت بحلول صباح الخميس، بينما لا تزال 2000 جثة أخرى لم تُدفن.
وأضاف "عبدالجليل" أن معظم القتلى دُفنوا في مقابر جماعية خارج درنة، بينما نُقلت جثث أخرى إلى بلدات ومدن قريبة.
وأفاد "عبدالجليل" بأن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث في أنقاض بنايات مدمرة وسط المدينة، ويقوم غواصون بتمشيط مياه البحر قبالة درنة، مشيراً إلى أن الإعصار ضرب مناطق أخرى في شرق ليبيا، ومن بينها مدن البيضاء وسوسة وأم الرزاز والمرج، مما أسفر عن مقتل نحو 170 شخصاً.