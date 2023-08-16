"الدفاع الروسية": مقتل أكثر من 700 جندي أوكراني وإسقاط طائرة و26 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم مقتل أكثر من 700 جندي أوكراني وإسقاط طائرة و26 مسيرة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت روسيا أن دفاعاتها الجوية أسقطت 3 مسيّرات أوكرانية فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام أنها أحبطت قرابة الساعة الخامسة فجرا (02:00 ت غ) محاولة هجوم أوكراني عبر "3 مركبات جوية من دون طيّار.. في منطقة كالوغا".
وأكدت أن "كل المسيّرات تم رصدها وتدميرها في الوقت اللازم عبر أنظمة الدفاع الجوي"، مشيرةً إلى أن الحادث لم يؤدّ لسقوط قتلى أو جرحى.
وأكد الحاكم المحلي فلاديسلاف شابشا عبر "تلغرام" أن المسيّرات تمّ إسقاطها "في جنوب منطقة" كالوغا الواقعة على مسافة نحو 200 كلم جنوب غرب موسكو.