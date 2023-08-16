"الدفاع الروسية": مقتل أكثر من 700 جندي أوكراني وإسقاط طائرة و26 مسيرة

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت روسيا أن دفاعاتها الجوية أسقطت 3 مسيّرات أوكرانية فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة.