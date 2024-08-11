"فتح" تدين تصريحات "كاتس" بإبادة مخيم جنين وتفريغه من سكّانه

أدانت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطيني "فتح"، اليوم الأحد، تصريحات وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التي دعا فيها إلى إبادة مخيم جنين وتفريغه من سكانه.
وقالت، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الأحد: إن تلك الدعوة تعدّ إعلانًا سافرًا لمخططات حكومة الاحتلال الفاشية الإبادية، والتي تمثّلت بتصريحات ذات مضامين تطهير عرقي لمسؤولي الاحتلال ووزرائه، وآخرهم؛ منظّر الإبادة الجماعيّة المتطرّف "كاتس".
وأضافت "فتح" أن هذه التصريحات الفاشية تكشف الطابع الإباديّ لحرب الاحتلال على شعبنا منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي استخدمت فيها كل صنوف الإرهاب والقتل والتنكيل والمجازر والتجويع والحرمان من أبسط مقومات الحياة.
ودللت على ذلك بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسئيل سموتريتش، التي اعتبر فيها تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة أمرًا عادلًا وأخلاقيًّا.
كما دعت "فتح" المجتمع الدولي إلى التعامل الجاد مع هذه التصريحات الفاشية، واعتبارها دليلًا دامغًا على مآرب الاحتلال الإباديّة حيالَ شعبنا.
وطالبت بمحاسبة قادة الاحتلال ومسؤوليه، وإلزام منظومة الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي، ووقف حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا فورًا.