"فتح" تدين تصريحات "كاتس" بإبادة مخيم جنين وتفريغه من سكّانه

وقالت، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الأحد: إن تلك الدعوة تعدّ إعلانًا سافرًا لمخططات حكومة الاحتلال الفاشية الإبادية، والتي تمثّلت بتصريحات ذات مضامين تطهير عرقي لمسؤولي الاحتلال ووزرائه، وآخرهم؛ منظّر الإبادة الجماعيّة المتطرّف "كاتس".