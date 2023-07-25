تحليق مكثف لطيران الجيش بسماء الخرطوم و"الدعم السريع" يرد بالمضادات الجوية

في المقابل رهن مساعد القائد العام عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن ياسر العطا، خلال مخاطبته قوات العمل الخاص بسلاح المهندسي، قبولهم بالهدنة بعد إنهاء ما سماه بالتمرد عن طريق توسعة عمليات تمشيط جميع أنحاء الخرطوم.