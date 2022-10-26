هولندا تحقّق في إنشاء الصين مركزين غير قانونيين للشرطة على أراضيها

وقال المتحدث باسم الوزارة مكسيم هوفينكامب: "إن الوزارة تحقق حاليًّا في أنشطة ما يسمى بمراكز للشرطة، عندما يكون لدينا مزيد من الوضوح حول هذا الموضوع، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، لاسيما أننا لم نُبلغ بالمراكز عبر القنوات الدبلوماسية".