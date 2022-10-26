هولندا تحقّق في إنشاء الصين مركزين غير قانونيين للشرطة على أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم "الأربعاء"، فتح تحقيق في تقارير تفيد بأن الصين قامت بإنشاء مركزين غير قانونيين للشرطة في هولندا، تستخدمهما لمراقبة المعارضين.
وقال المتحدث باسم الوزارة مكسيم هوفينكامب: "إن الوزارة تحقق حاليًّا في أنشطة ما يسمى بمراكز للشرطة، عندما يكون لدينا مزيد من الوضوح حول هذا الموضوع، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، لاسيما أننا لم نُبلغ بالمراكز عبر القنوات الدبلوماسية".
من ناحيتها بيّنت وسائل إعلام هولندية أن المركزين الصينيين في كل من أمستردام وروتردام يقدمان -كما يُفترض- مساعدة دبلوماسية، لكن لم يتم التصريح عنهما للحكومة الهولندية.
من جهتها نقلت شبكة "آر تي إل" عن معارض صيني مقيم في هولندا، أن "مركزي الشرطة" يُستخدمان لإسكات "معارضين سياسيين"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
من جانبه اعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن التقارير "زائفة تمامًا"، وأن "محطتي الخدمات" الهدف منهما مساعدة مواطنين في الخارج في إجراءات كتجديد رخص السياقة.